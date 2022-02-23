Минобороны России подтвердило взятие Чернобыльской АЭС

«Подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Произошло это еще накануне». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС».

Он отметил, что радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку.

В Минобороны также подчеркнули, что совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих по обороне станции являются гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации.