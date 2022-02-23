Двое азербайджанцев получили ранения в результате обстрела автомобиля в Украине. Кадры в связи с этим распространились в социальных сетях.

Как видно на кадрах, автомобиль, в котором едут азербайджанцы, попадает под обстрел из автоматического оружия. Голоса за кадром говорят о том, что они ранены.