Азербайджанцы попали под обстрел и получили ранения в Украине видео
Двое азербайджанцев получили ранения в результате обстрела автомобиля в Украине. Кадры в связи с этим распространились в социальных сетях.
Как видно на кадрах, автомобиль, в котором едут азербайджанцы, попадает под обстрел из автоматического оружия. Голоса за кадром говорят о том, что они ранены.
По информации, инцидент произошел в Харькове.
Сообщается также, что получившим ранения азербайджанцам удалось покинуть место происшествия.