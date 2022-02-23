Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что главная цель российских войск — уничтожить лично президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Подоляка во время брифинга.

“На сегодня понятен сценарий, базовый, фундаментальный. Единственная цель — зайти в Киев и уничтожить руководство страны, уничтожить лично президента. Только это — цель операции. Поэтому идет такое бешеное давление на Киев. Поэтому президент остается в Киеве, он должен показать, что такое стойкость украинского народа”, — отметил он.