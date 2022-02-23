ВСУ сбили российский самолет в Черкасской области
Украинские военные сбили российский самолет возле села Вознесенское Золотоношского района, правоохранители и военнослужащие ищут пилота, катапультировавшегося во время падения, сообщила полиция Черкасской области в Facebook.
Правоохранители просят местных обратить особое внимание на подозрительных людей, особенно в тактической или военной форме с элементами красного цвета на одежде, возможно, с видимыми травмами: "Мужчина может находиться в пределах Золотоношского района и пытаться останавливать попутные транспортные средства для того, чтобы добраться до другого города".