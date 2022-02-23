Стрельба у правительственного квартала в Киеве
Возле правительственного квартала в Киеве была слышна стрельба. Об этом сообщило агентство Associated Press.
По данным издания, стрельба началась после серии взрывов в столице Украины рано утром.
Возле правительственного квартала в Киеве была слышна стрельба. Об этом сообщило агентство Associated Press.
По данным издания, стрельба началась после серии взрывов в столице Украины рано утром.
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