Джейхун Байрамов: вчера и сегодня из Украины в Молдову перешли 100 граждан Азербайджана

«В настоящее время на основных маршрутах наблюдаются заторы. Для нас главное - безопасность наших граждан. В то же время посольство Азербайджана в Украине, а также диппредставительства других стран осуществляют координационные работы по эвакуации граждан. Вчера и сегодня из Украины в Молдову через сухопутную границу перешли 100 граждан Азербайджана». Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что связь с посольством и консульством Азербайджана в Украине поддерживается ежедневно.

«Министерство иностранных дел и посольство Азербайджана в Украине рекомендуют соблюдать меры безопасности и оставаться дома», - сказал Байрамов.

Глава МИД также отметил, что сейчас ведется работа по упрощенному въезду граждан Азербайджана в страны на западе от Украины.