Переодетые в украинскую форму диверсанты обезврежены в Киеве видео
Вооруженные Силы Украины ликвидировали российских диверсантов, прорвавшихся в Оболонский район Киева. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
«Диверсанты, заехавшие на ранее захваченных машинах ВСУ и переодетые в форму украинских военных, расстреляны и обезврежены», — написал он.
На опубликованном видео украинский военный сообщает, что ликвидация диверсантов осуществлена на Оболони.
На кадрах видно тело одного из диверсантов.