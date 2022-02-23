Россия закрыла небо для Британии

Россия ограничивает использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, сообщает Росавиация.

«25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства Российский Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированного в Великобритании, в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство России», – передает РИА Новости сообщение ведомства.

«Данная мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией в качестве ответных шагов на недружественные решения авиационных властей Великобритании в отношении ограничения на выполнение регулярных полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или эксплуатирующихся лицом, связанным с Россией или зарегистрированных в России», – добавляет ведомство.

В четверг премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что Великобритания замораживает активы ВТБ в стране, а также запрещает деятельность «Аэрофлота» на территории королевства, вводит санкции против Уралвагонзавода, Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, «Сибура», Просмвязьбанка. Россия пригрозила Британии ответными мерами на санкции против Аэрофлота.