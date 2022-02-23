На белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту. Об этом сообщается в Facebook Сухопутных войск ВС Украины.

«Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев», - отмечает ВСУ.

Сообщается, что управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и АР Крым.

«С целью запугивания населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Сейчас противник, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и осуществить наступление на Киев. Враг рвется на направлении Козелец-Бровары и направлении Конотоп-Нежин-Киев. Потерян город Конотоп», - сообщают Сухопутные войска.