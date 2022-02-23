Генштаб Украины: российские войска пытаются наступать на Киев, потерян город Конотоп

Российские войска пытаются совершить наступление на Киев, сообщает в пятницу, 25 февраля, Генштаб ВСУ.

"Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на столицу. С этой же целью, наступления на Киев, не считаясь с потерями, враг рвется на направлении Козелец-Бровары и направлении Конотоп-Нежин-Киев. Утрачен город Конотоп", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения 1 ОТБР по реке Билоус остановили противника.

В районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу.