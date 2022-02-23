В Украине образовался дефицит топлива, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Наличие топлива – это проблема. И вы понимаете, почему. Есть лимиты, есть очереди на заправках, есть дефицит топлива", – цитирует Подоляка издание "Гордон".

Он отметил, что товары народного потребления в магазины на территориях, где не ведутся боевые действия, будут подвозить. Сейчас нет дефицита продуктов: "Основные дистрибьюторы аптечных сетей не работают, но сами аптеки работают. Энергетика. Все критические инфраструктурные объекты взяты под повышенную охрану и все работают под присмотром государства. Имеем на сегодня абсолютно контролируемую ситуацию в Украине".

Советник офиса главы государства также проинформировал, что коммерческие банки закрыты, но работают государственные, кроме мест, где идут боевые действия.