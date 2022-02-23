Санкции Евросоюза будут включать почти полное прекращение деловых отношений с Россией

Власти Франции намерены заблокировать все счета россиян, в отношении которых были введены европейские санкции в связи с ситуацией на Украине, решение будет принято в ближайшие часы, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр перед началом неформальной встречи глав экономических ведомств Евросоюза в Париже.

Его немецкий коллега Кристиан Линднер сказал, что санкции будут означать «полноценную блокаду» российских банков и почти полное прекращение деловых отношений с Россией.

«Я поручил сегодня Главному управлению государственных финансов идентифицировать все счета тех россиян, которые теперь находятся под европейскими санкциями. И мы используем все необходимые средства, чтобы заблокировать во Франции счета тех политических и экономических деятелей России, в отношении которых были введены санкции. Эти решения будут приняты в ближайшие часы»,— цитирует Ле Мэр ТАСС.

Линднер заявил, что транзакции из российских банков прекращены почти полностью, однако пояснил, что есть исключения: «У нас уже полноценная блокада российских банков. Таким образом, деловые отношения с Россией практически закончены. В отдельных случаях транзакции возможны. Например, чтобы оплачивать поставки газа. Например, чтобы немецкие фирмы могли делать переводы своим российским «дочкам». Новые меры возможны, но их влияние нужно обдумывать — речь идет о том, чтобы последствия несла российская экономика».