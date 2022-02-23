Лавров: Действия Киева и Запада ввергли Украину в трагедию

Запад выгораживает украинский режим и закрывает глаза на военные преступления Киева против мирных граждан, действия украинской стороны и Запада ввергли Украину в трагедию, заявил глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД «ЛНР» Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД «ДНР» Сергеем Пересадой.

«Все эти годы наши западные коллеги последовательно выгораживали украинский режим, закрывая глаза на военные преступления против мирного населения, закрывая глаза на убийства женщин, детей, стариков, на разрушения гражданской инфраструктуры и молчаливо поощряя бурное становление неонацизма и русофобии, что в итоге ввергло страну в трагедию», – передает его слова РИА Новости.