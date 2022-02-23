Хикмет Гаджиев: Армения должна извиниться за Ходжалы

«Ходжалы – это трагедия всего международного сообщества. Он был оккупирован в результате военной операции и там был совершен геноцид». Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на конференции, посвященной 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

По его словам, Армения должна ответить перед законом за убийства в Ходжалы и другие массовые убийства.

«Армянское общество должно извиниться за эту черную страницу своей истории», - сказал Гаджиев.