Резников: Нам уже удалось сломать планы российских оккупантов

Министр сообщил, что со вчерашнего дня только в Киеве бойцы теробороны получили уже 18 тысяч автоматов и соответствующий боекомплект. Количество украинцев, которые хотят присоединиться к рядам Сил ТрО, растет, и оружие продолжает поступать.

"30 часов продолжается полномасштабная атака России на нашу страну. Благодаря героизму наших защитников и защитниц Украина выстояла первые, самые сложные сутки. Оккупанты понесли существенные потери. Сегодня мы будем сильнее. Ведь тысячи людей присоединяются к рядам Сил территориальной обороны и готовы давать отпор врагу. Горжусь каждым из вас", - заявил Резников.

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото с командующим ВСУ Валерием Залужным и обратился к украинцам и военным. Обращение размещено в Facebook Сухопутных войск.

"Кроме этого, мной принято решение, которое согласовано с командующим Сил ТрО ВСУ бригадным генералом Юрием Галушкиним, привлекать к Силам ТрО патриотов в возрасте свыше 60 лет, которые морально и физически готовы сопротивляться и побеждать врага. Поэтому, "заблудившиеся нехай щастить", - добавил глава МО.

Резников отметил, что почти всю ночь общался с коллегами-министрами обороны государств, оказывающих нам постоянную поддержку. Реакция мира становится более четкой. Вскоре Украина получит дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов от партнеров.

"Нам уже удалось сломать планы российских оккупантов. Теперь важно уничтожить мрак лжи, который создает Кремль. И это будет концом серийного убийцы и насильника, который атакует соседей. Надо показать миру и самим гражданам России, что российские войска обстреливают мирные города, убивают женщин и детей. И что все, кто молчит, становятся сообщниками убийц. А те, кто мешает Украине бороться или блокирует санкции против государства-убийцы – загрязняют свои руки кровью невинных людей", - заявил он.