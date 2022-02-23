Ночью под Херсоном были тяжелые бои мэр; фото
В ночь на 25 февраля под Херсоном шли тяжелые бои за автомобильный мост через Днепр. ВСУ его отстояли. Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев, пишет korrespondent.net.
"Ночью были тяжелые бои за Антоновский мост. Он до сих пор остается под нашим контролем", - написал он в Facebook.
Колыхаев добавил, что накануне под обстрел попал известный херсонский предприниматель и меценат, депутат горсовета Юрий Рожков. Он помогал военным. Его состояние тяжелое.
По словам мэра, депутаты горсовета организовывают помощь теробороне вещами, продуктами, медикаментами.
Добавим, что в соцсетях появились фото и видео последствий боев под областным центром. На кадрах разбитая военная российская техника и тела российских солдат.