В ночь на 25 февраля под Херсоном шли тяжелые бои за автомобильный мост через Днепр. ВСУ его отстояли. Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев, пишет korrespondent.net.

"Ночью были тяжелые бои за Антоновский мост. Он до сих пор остается под нашим контролем", - написал он в Facebook.

Колыхаев добавил, что накануне под обстрел попал известный херсонский предприниматель и меценат, депутат горсовета Юрий Рожков. Он помогал военным. Его состояние тяжелое.