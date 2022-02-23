Жителей Киева просят не выходить на улицу: приближаются активные военные действия
Киевские власти призывают жителей Оболонского района не выходить на улицу в связи с приближением активных военных действий, сообщает Украинская правда со ссылкой на Киевскую государственную городскую администрацию.
Департамент муниципальной безопасности призвал жителей быть бдительными и оставаться в помещениях – дома или в укрытиях. Выходить на улицу очень опасно из-за приближения российских войск.
Единственным исключением может стать необходимость перемещения в укрытие при включении сигнала "воздушная тревога".