В Мариуполе идут бои

В Мариуполе продолжаются боевые действия по всем направлениям. Много жилых домов пострадало от обстрелов. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко.

Он отметил, что сегодня украинская армия дает отпор врагу, который прорывается через границы Российской Федерации, через границы Беларуси. "Сегодня мы защищаем не только свою землю, но и землю всей страны Украина, сегодня мы защищаем Европу. И мы должны понимать, что стоим перед лицом крупнейшей группировки российской армии - второй армии в мире", - сказал Бойченко, его слова приводит Корреспондент.net.

Также по его словам, в Мариуполе из-за обстрелов есть серьезные разрушения жилого фонда.