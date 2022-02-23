Украинское агентство УНИАН опубликовало фотографии из жилых кварталов Харькова, на которых видны торчащие из земли неразорвавшиеся снаряды.

BBC News показала эти фотографии двум экспертам по безопасности. По их мнению, на них с большой вероятностью сняты снаряды, выпущенные реактивной системой залпового огня «Смерч».

Официально ни одна из сторон не сообщала об обстрелах Харькова. Российские военные настаивают, что наносят «высокоточные удары» только по объектам военной инфраструктуры.