Кремль заявил, что признает Зеленского президентом

Россия признает, что Владимир Зеленский является президентом Украины, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, конечно. Зеленский - это президент Украины", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

В то же время, отмечает Интерфакс, глава МИД России Сергей Лавров заявил: "Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу".

Министр также сказал, что президент Владимир Путин решил начать военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, "с тем чтобы, освободившись от этого гнета, украинцы свободно могли бы определить свое будущее".