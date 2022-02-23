Путин проведет несколько международных разговоров и совещание с Совбезом
Президент России Владимир Путин проведет несколько международных телефонных разговоров и совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле. У него сейчас, как вы понимаете, дни достаточно напряженные и постоянно идут встречи. Фактически с утра до ночи. Сегодня несколько международных телефонных разговоров у президента запланировано. В середине дня президент планирует собрать оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", - цитирует Пескова РИА Новости.