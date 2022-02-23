Подразделения Вооруженных сил Украины остановили наступление российских войск в Черниговской области, уничтожив около 20 танков и до 15 единиц военной техники оккупантов. Об этом сообщают Сухопутные силы ВСУ.

"Подразделения оперативного командования "Север" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на минском направлении на Черниговщине.

Также подразделение "Севера" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Утраты - около 10-15 единиц техники".