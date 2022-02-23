Россия благодарит Грузию за отказ ввести санкции против Москвы

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров поблагодарил Грузию за решение не присоединяться к экономическим и финансовым санкциям против России из-за военной операции в Украине, передают «Известия».

По его словам, Грузия поддерживает не плохие торговые отношения с Россией, в том числе в области поставок фруктов, овощей и вина. «Молодцы. Можно только поприветствовать такое решение», - сказал он.

Напомним, что ранее сегодня грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, заявил, что власти ознакомились с соответствующими действиями западных партнеров и добавил, что с учетом национальных интересов Грузии страна не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях против России.