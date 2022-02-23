В Баку нашли артиллерийский снаряд ФОТО; ВИДЕО
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпасов в Хатаинском районе Баку.
Как сообщили haqqin.az в ведомстве, в связи с этим на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
В первую очередь было обеспечено безопасное дистанцирование находящихся на территории людей и временно ограничен доступ посторонних лиц на место опасной находки.
Затем было установлено, что обнаруженный боеприпас представляет собой 305-мм морской артиллерийский снаряд. Он был изъят и вывезен с территории для обезвреживания.
В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.