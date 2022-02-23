На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпасов в Хатаинском районе Баку.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, в связи с этим на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

В первую очередь было обеспечено безопасное дистанцирование находящихся на территории людей и временно ограничен доступ посторонних лиц на место опасной находки.