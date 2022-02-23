Российские войска атаковали воинскую часть в Житомирской области видео
Ушомирскую воинскую часть в Житомирской области атаковали российские войска. Об этом сообщил в Facebook городской голова Коростеня Владимир Москаленко.
В специальном видеообращении он уточнил, что после обстрела на складах боеприпасов начался пожар, который привел к детонации.
Москаленко подчеркнул, что радиус действия снарядов, которые хранятся в этой части, не несет угрозы городу. Ранее Генштаб вывез ракеты дальнего поражения.
"Происходят взрывы снарядов, которые размещены в воинской части", – отметил городской голова и призвал жителей не паниковать, а также избегать прилегающих территорий.