Офис Зеленского: самая опасная ситуация на северо-западе Киева

15:45

«Украина продолжает защищаться от нападения России. Самая большая опасность сейчас наблюдается на северо-западе от Киева, в направлении Дымер - Иванков, где продолжаются бои у населенных пунктов Гостомель, Ворзель, Буча». Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, российские войска пытаются наступать, но украинские механизированные части выставили надежный заслон. «Уничтожены несколько вертолетов противника и по меньшей мере одна колонна боевой техники. Киев готовится к обороне. На Черниговском направлении украинские войска приостановили наступление противника. В настоящее время активные боевые действия там не ведутся. Враг накапливает резервы», - отметил Арестович.

Он также заявил, что в Сумской области российские войска также перегруппировываются и готовятся к попытке дальнейшего наступления. «Но там надежно держат оборону Вооруженные силы. За эти направления можем переживать уже меньше. Возле Харькова украинские защитники с утра остановили еще одну попытку наступления. Город под контролем Украины», - сообщил советник офиса президента. Он отметил, что в зоне проведения ООС Россия почти не наступает, там проходят артиллерийские дуэли и работают диверсионные группы. «В Мелитополе ситуация неоднозначна. В окрестностях города есть русские войска, пришедшие из Крыма. Но другую часть удерживают украинские военные, которые держат оборону и не дают продвигаться дальше в сторону Мариуполя», - сказал Арестович.