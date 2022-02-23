Эрдоган обвинил Запад в бездействии: «Только и делают, что выступают с множеством советов в адрес Украины

Блок НАТО должен предпринимать более конкретные шаги и не ограничиваться заявлениями по Украине. Как сообщает Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

По словам турецкого лидера, к сожалению, Евросоюз и все те кто, придерживается прозападных взглядов, до сих пор не продемонстрировали серьезной и решительной позиции по украинскому вопросу.

«Только и делают, что выступают с множеством советов в адрес Украины. Конкретных шагов нет. Советы озвучиваются по сей день. На сегодняшнем саммите НАТО будут обсуждены шаги по данному вопросу», - сказал турецкий лидер.