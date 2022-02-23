Министр финансов Германии объявил о блокаде российских банков

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что бизнес с Россией уже практически свернут из-за блокады российских банков, передает ТАСС.

«Мы уже имеем полную блокаду российских банков, тем самым бизнес с Россией уже практически прекращен. В отдельном случае транзакции пока еще возможны, например, для оплаты поставок газа или чтобы немецкие компании могли осуществлять переводы собственным дочерним предприятиям в России», - отметил Линднер.

По его словам, обсуждаются все варианты дополнительных ограничений.

«Другие шаги возможны, но нужно продумать их воздействие. Речь идет о том, что последствия должна ощущать российская экономика», - заявил глава Минфина ФРГ.