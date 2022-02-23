Китай приостановил закупку нефти из России
Китайские компании временно остановили закупки нефти из России, которая доставляется по морю из дальневосточных портов, сообщает Bloomberg.
Согласно данным агентства, пауза в поставках необходима, чтобы китайская сторона смогла оценить возможные последствия военной операции России в Украине. Речь идет о проблемах, связанных с отказом ряда банков открывать аккредитивы покупателям российской нефти. Поэтому трейдеры из Китая ждут, когда прояснится ситуация с финансированием поставок.