Кадыров собрал войско и потребовал от Зеленского извиниться перед Путиным видео
В центре Грозного был организован сбор личного состава ВС, МВД и других силовых структур Чеченской республики. Видео в связи с этим опубликовал телеграм-канал Mash.
Перед собравшимися десятками тысяч военных выступил глава республики Рамзан Кадыров.
Р.Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извиниться перед Путиным: «Пользуясь случаем, хочу дать совет пока ещё действующему президенту Украины… пока он не стал бывшим… Позвонить нашему главнокомандующему, президенту Владимиру Владимировичу и извиниться».
По утверждению телеграм-канала, несколько тысяч чеченских военных из бригады Кадырова готовы отправиться воевать в Украину.