В центре Грозного был организован сбор личного состава ВС, МВД и других силовых структур Чеченской республики. Видео в связи с этим опубликовал телеграм-канал Mash.

Перед собравшимися десятками тысяч военных выступил глава республики Рамзан Кадыров.

Р.Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извиниться перед Путиным: «Пользуясь случаем, хочу дать совет пока ещё действующему президенту Украины… пока он не стал бывшим… Позвонить нашему главнокомандующему, президенту Владимиру Владимировичу и извиниться».