Генпрокуратура Украины: Россия обстреляла детский дом из «Градов»

Российская армия обстреляла из «Градов» детский дом в г. Ворзель в Киевской области, в котором находилось 50 детей. Об этом в своем Facebook написала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

«При ведении боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня «Град» в одно из помещений детского дома в г. Ворзель Киевской области, в котором находилось 50 детей. Пострадавших в результате обстрела нет, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях», - написала Венедиктова, добавив, что пока дети из детского дома не эвакуированы.

Она подчеркнула, что на территории детского дома отсутствуют бомбоубежища или подвальные помещения.

«По вмешательству прокуратуры принимаются меры по их эвакуации», - отметила генпрокурор.