В Кремле рассказали, как ответят на западные санкции

Россия примет меры в ответ на новые санкции США и Евросоюза, введенные против РФ из-за начала военной операции в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, при решении о принятии ответных мер Москва будет руководствоваться национальными интересами, передает Коммерсант.

«Разумеется, ответные меры последуют. Принцип взаимности будет, конечно, действовать. Насколько они будут симметричными или асимметричными, это будет зависеть от анализа», - сказал Песков, добавив, что «рестрикции предстоит еще проанализировать».

Представитель Кремля добавил, что в ходе анализа предстоит рассмотреть «наши собственные интересы». По его словам, Москва была готова к тому, что реакция Запада будет скоординированной.