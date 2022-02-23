Вслед за финалом Лиги чемпионов отменена и «Формула-1» в России

«Формула-1» выпустила официальное заявление, в котором сообщила об отмене Гран-при России в 2022 году. Решение принято на фоне военных действий на Украине.

«Чемпионат «Формулы-1» приезжает в страны по всему миру с позитивным настроем и стремлением объединять вместе людей, нации. Мы с печалью и шоком следим за развитием ситуации в Украине и надеемся на скорое, мирное разрешение текущей ситуации.

В четверг вечером команды, FIA и «Формула-1» обсудили позицию нашего спорта и вместе с нашими акционерами пришли к заключению, что в нынешних обстоятельствах проведение Гран-при России невозможно», – говорится в заявлении «Формулы-1».

Гран-при России должен был состояться 25 сентября. Ранее УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Отменен и ряд других международных соревнований, которые должны были пройти в России.