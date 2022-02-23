Минобороны России: аэродром в Гостомеле захвачен. Киев «блокирован с запада»
Минобороны России объявило о захвате аэродрома Гостомель в пригороде Киева, блокировании украинской столицы с запада и ликвидации «более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины».
«Потерь в российских вооруженных силах нет», — заявили в российском Минобороны.
«В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада», — приводит Meduza слова представителя Минобороны РФ.
Отмечается, что в операции было задействовано более 200 вертолетов.