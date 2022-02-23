«Сейчас в город Киев заходит украинская военная техника для того, чтобы сдерживать оборону города». Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Он призвал граждан не снимать и не публиковать передвижения военной техники ВСУ.

Напомним, ранее мэр столицы Кличко заявил, что украинская армия держит оборону вокруг Киева.

«Город вступил в фазу обороны. Сейчас в некоторых районах столицы слышны выстрелы и взрывы, которые вы слышите - украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян. Враг, эти диверсионные группы, уже, к сожалению, проникли в Киев... Украинская армия держит оборону вокруг Киева. Ситуация сложная, но мы верим в наши вооруженные силы, поддерживаем их», - подчеркнул Кличко.