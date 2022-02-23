Кремль: Путин готов отправить в Минск делегацию для переговоров с Украиной
«Президент России Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в состав делегации РФ войдут представители Минобороны, МИД и Администрации президента.
«Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь «ДНР» и «ЛНР», в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. Это и является компонентом нейтрального статуса», - заявил Песков.