«Манчестер Юнайтед» разорвал контракт с Аэрофлотом из-за ситуации в Украине
Английский «Манчестер Юнайтед» расторг спорнсорский контракт с российской авиакомпанией «Аэрофлот» из-за ситуации на Украине, сообщает Manchester Evening News со ссылкой на релиз пресс-службы футбольного клуба.
«В свете событий на Украине мы приняли решение прекратить спонсорские отношения с Аэрофлотом. Мы разделяем озабоченность наших фанатов по всему миру в данном вопросе и выражаем сочувствие пострадавшим», — говорится в релизе.