Российские диверсанты планировали взорвать в Киеве мост, сообщил УНИАН пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский.

"По моей информации, на одном из мостов в Киеве сегодня был захвачен диверсант, который ставил метку. Скорее всего эта метка нужна для того, чтобы наводить ракеты. Можно предположить, что они планировали нанести удар по стратегическим целям, в том числе, возможно, по мосту", - пояснил Старский.

По его словам, диверсанты оставили в столице не одну метку. Однако информации о том, что все метки уже обезврежены, пока нет.