Азербайджан и Египет заключили четыре соглашения

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Сегодня в Баку состоялось пятое заседание Межправительственной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Арабской Республикой Египет. В Министерстве цифрового развития и транспорта haqqin.az сообщили, что с целью участия в заседании в Азербайджан прибыла делегация во главе с сопредседателем комиссии с египетской стороны, министром международного сотрудничества этой страны Ранией Аль-Машат.

Поприветствовав египетских гостей, сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев заявил, что Азербайджан и Египет являются дружественными странами с высокими экономическими и культурными связями. Было отмечено, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Египтом. Министр Рашад Набиев проинформировал египетскую делегацию о восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных в результате 44-дневной Отечественной войны от армянской оккупации территориях Азербайджана. Подчеркнуто, что открытие коммуникаций и восстановление экономических связей после войны, особенно реализация Зангезурского коридора, будут способствовать стабильности и развитию в регионе, дальнейшему усилению его транзитного потенциала.

Затем Рашад Набиев довел до внимания участников макроэкономические показатели страны за прошлый год, а также проделанную и планируемую работу в сфере транспорта и цифровой трансформации в Азербайджане. На заседании обсуждались возможности сотрудничества в сферах торговли, промышленности, взаимных инвестиций, образования, культуры и туризма.

По итогам заседания были подписаны протокол пятого заседания Межправительственной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Арабской Республикой Египет и следующие документы: - «Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики и Агентством по развитию микро-, малого и среднего предпринимательства Арабской Республики Египет»; - «Меморандум о взаимопонимании между Агентством по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO и Министерством торговли и промышленности Арабской Республики Египет о создании Азербайджано-египетского делового совета»; - «Меморандум о взаимопонимании между Агентством по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO и Ассоциацией бизнесменов Египта»; - «Меморандум о взаимопонимании между ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Азербайджанской Республики и портом Александрия Арабской Республики Египет».