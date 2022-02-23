Лукашенко пообещал обеспечить безопасность российско-украинских переговоров

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал создать необходимые условия для проведения российско-украинских переговоров в Минске, а также обеспечить безопасность обеих делегаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, свое обещание Лукашенко дал лично российскому лидеру Владимиру Путину во время телефонного разговора, который состоялся 25 февраля.

Ранее стало известно, что Путин может отправить на переговоры с Украиной делегацию из представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Администрации президента. Повесткой встречи должен стать нейтральный статус для Киева, а также демилитаризация.