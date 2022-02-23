Украинская армия около полудня в пятницу, 25 февраля, прорвала позиции российских войск под Беловодском в Луганской области и начала контрнаступление, сообщает штаб ООС в Facebook.

"Сегодня в полдень в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ.