В «Слуге народа» объяснили предложение Зеленского Путину

В правящей партии «Слуга народа» объяснили, почему президент Украины Владимир Зеленский предложил переговоры Владимиру Путину. Об этом сообщила председатель партии Елена Шуляк.

В «Слуге народа» отметили, что на сегодня не видят от Запада шагов, которые могли бы заставить Россию остановиться: закрыть небо, отключить Россию от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго против России и остановить российский экспорт.

«Но Запад этого не делает. Да, ввели новые санкции против России. Но этого мало. Мы защищаем свою страну наедине», - отметили в партии.