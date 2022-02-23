В «Слуге народа» объяснили предложение Зеленского Путину
В правящей партии «Слуга народа» объяснили, почему президент Украины Владимир Зеленский предложил переговоры Владимиру Путину. Об этом сообщила председатель партии Елена Шуляк.
В «Слуге народа» отметили, что на сегодня не видят от Запада шагов, которые могли бы заставить Россию остановиться: закрыть небо, отключить Россию от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго против России и остановить российский экспорт.
«Но Запад этого не делает. Да, ввели новые санкции против России. Но этого мало. Мы защищаем свою страну наедине», - отметили в партии.
Как отметили в партии, ВСУ работают очень хорошо.
«План России на первые дни вторжения однозначно провалился. Поэтому они так жестоки с гражданской инфраструктурой и мирными людьми. Мы это России не простим. Но для всех очевидно – необходимо немедленно заканчивать войну. Поэтому президент среди всего прочего предлагает и переговоры», - заявили в «Слуге народа».
Напомним, что в пятницу, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.