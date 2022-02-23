Чехия останавливает выдачу виз россиянам

«Чехия приостанавливает выдачу гражданам России виз и разрешений на временное проживание. Исключения сделаны только для случаев, когда визы нужны по гуманитарным соображениям». Об этом заявил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Фиала также призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садимся за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей», - сказал он.

Напомним, что ранее Чехия закрыла российские генеральные консульства в городах Брно и Карловы Вары и свои представительства в Петербурге и Екатеринбурге.