Отключение от SWIFT не вошло в список санкций против России

Отключение от международной межбанковской системы SWIFT не вошло в список антироссийских санкций, которые готовит Евросоюз в связи с обострением ситуации вокруг Украины, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, отключение России от SWIFT не рассматривается из-за двух ключевых факторов. Во-первых, такие страны, как Германия и Италия, выступают против принятия подобной меры из-за опасений в сфере энергобезопасности. Во-вторых, определенное беспокойство у ЕС вызывает активизация иных платежных систем, в частности китайской и российской.