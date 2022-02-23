«Корабль MILLENIAL SPIRIT IMO под флагом Республики Молдова, находясь в нейтральных водах Черного моря, был поражен снарядом из неизвестного источника пуска». Такое сообщение распространило в пятницу, 25 февраля, Морское агентство Молдовы.

Отмечается, что на борту корабля вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены, экипаж корабля покинул судно в одних спасательных жилетах.

«В настоящее время находящиеся поблизости корабли проводят спасательную операцию. Особо стоит отметить, что экипаж корабля - граждане Российской Федерации», - сообщили в ведомстве.