Порошенко с автоматом Калашникова вышел на защиту Киева видео
Бывший президент Украины Петр Порошенко с автоматом вышел оборонять Киев.
В прямом эфире CNN экс-президент Украины заявил, что он с автоматом Калашникова вышел на защиту города.
«У нас, может быть, четыре NLAW на 300 членов батальона территориальной защиты. У нас есть два пулемета – и все. У нас нет танков, потому что мы начали этот процесс всего пару дней назад. Мы создали это за два дня – тут большая очередь тех, кто хочет записаться в батальон, но у нас недостаточно оружия для них. Это единственное ограничение. Обычные люди, иногда даже те, кто не был в армии, стоят в очереди, чтобы к нам присоединиться. Это очень трогательно, это демонстрация того, как украинцы ненавидят Путина и как мы против российской агрессии», - заявил Порошенко.
На вопрос, как долго вы думаете продержаться, он ответил: «Всегда! Путин никогда не захватит Украину, независимо от того, как много у него солдат, оружия, ядерного оружия. Мы, украинцы, – свободные люди с великим европейским будущим!»