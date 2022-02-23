В ПАСЕ заявили, что России нет места в Совете Европы
Совместный комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря организации, рекомендует применить в отношении России исключительную процедуру, ведущую к исключению этого государства из СЕ, заявил президент ПАСЕ Тини Кокс на пресс-конференции в Страсбурге.
Тини Кокс заявил, что во время заседания Совместного комитета был консенсус по поводу решения, которое должно быть официально принято позже в пятницу:
"Я давно в ПАСЕ, и впервые вижу такое единство на всех уровнях. Решение за Комитетом министров, но в понимании, что (ожидаемое решение) это статья 8 – приостановление участия РФ во всех органах Совета Европы", – цитирует Кокс "Европейская правда".
Формально это решение должен принять Комитет министров СЕ, заседание которого состоится под вечер, однако Кокс несколько раз подчеркнул, что рассматривается только один вариант действий.
"Начав войну против Украины, Россия дала ответ, что она не может быть частью нашей организации", - отметил Кокс.