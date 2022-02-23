В ПАСЕ заявили, что России нет места в Совете Европы

Совместный комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря организации, рекомендует применить в отношении России исключительную процедуру, ведущую к исключению этого государства из СЕ, заявил президент ПАСЕ Тини Кокс на пресс-конференции в Страсбурге.

Тини Кокс заявил, что во время заседания Совместного комитета был консенсус по поводу решения, которое должно быть официально принято позже в пятницу:

"Я давно в ПАСЕ, и впервые вижу такое единство на всех уровнях. Решение за Комитетом министров, но в понимании, что (ожидаемое решение) это статья 8 – приостановление участия РФ во всех органах Совета Европы", – цитирует Кокс "Европейская правда".