Русская служба BBC пишет, что украинские официальные источники уже сообщили о повышении уровня радиации в районе АЭС, однако Россия утверждает, что уровень остается в пределах нормы.

Накануне как украинские, так и российские СИИ сообщили, что российские войска взяли под контроль Чернобыльскую АЭС. Советник президента Украины по вопросам безопасности Михаил Подоляк назвал это "совершенно бессмысленным нападением", которое, однако, несет одну из самых серьезных на сегодняшний день угроз всей Европе.

По сообщениям, российские войска вошли в зону отчуждения еще в четверг. Белый дом отмечает, что, согласно полученным данным, российские солдаты взяли в заложники сотрудников АЭС, которые продолжали выполнять там необходимые работы.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил на брифинге в пятницу, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС и для ее охраны во избежание ядерной провокации задействованы силы ВДВ.

BBC решило разобраться, зачем в самом деле России понадобилось захватывать неработающую АЭС, к тому же окруженную километрами зараженной территории? Ответ кроется в ее географическом положении.

"Это кратчайший путь из пункта А в пункт Б", - утверждает эксперт Фонда Карнеги Джеймс Эктон. Ему вторит быший начальник Объединенных штабов США Джек Кин, по словам которого, Чернобыль "не имеет никакого военного значения", но стоит на кратчайшем пути из Беларуси в Киев.

Кин называет этот путь одним из четырех направлений, по которым ведет наступление российская армия, отмечая при этом, что это самое массированное вторжение в Европе со времен Второй мировой войны.

Чернобыль находится всего в 130 километрах к северу от Киева и может быть удобным направлением для наступления на украинскую столицу. По словам сотрудницы Проекта национальной безопасности Трумэна (это связанная с Демократической партией США организация по национальной безопасности, базирующаяся в Вашингтоне) Саманты Тернер, контроль над этой территорией не дает преимуществ, предопределяющих успех военной операции, но предоставляет российским войскам важный коридор, ведущий к Днепру.

При этом, как подчеркивает эксперт по вопросам безопасности, хотя в зоне отчуждения никто не проживает и сама АЭС не функционирует, любые активные военные действия там могут привести к новым радиологическим заражениям.