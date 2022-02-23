Зачем российские войска захватили Чернобыльскую АЭС? разбиралось BBC
Накануне как украинские, так и российские СИИ сообщили, что российские войска взяли под контроль Чернобыльскую АЭС. Советник президента Украины по вопросам безопасности Михаил Подоляк назвал это "совершенно бессмысленным нападением", которое, однако, несет одну из самых серьезных на сегодняшний день угроз всей Европе.
Русская служба BBC пишет, что украинские официальные источники уже сообщили о повышении уровня радиации в районе АЭС, однако Россия утверждает, что уровень остается в пределах нормы.
По сообщениям, российские войска вошли в зону отчуждения еще в четверг. Белый дом отмечает, что, согласно полученным данным, российские солдаты взяли в заложники сотрудников АЭС, которые продолжали выполнять там необходимые работы.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил на брифинге в пятницу, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС и для ее охраны во избежание ядерной провокации задействованы силы ВДВ.
BBC решило разобраться, зачем в самом деле России понадобилось захватывать неработающую АЭС, к тому же окруженную километрами зараженной территории? Ответ кроется в ее географическом положении.
"Это кратчайший путь из пункта А в пункт Б", - утверждает эксперт Фонда Карнеги Джеймс Эктон. Ему вторит быший начальник Объединенных штабов США Джек Кин, по словам которого, Чернобыль "не имеет никакого военного значения", но стоит на кратчайшем пути из Беларуси в Киев.
Кин называет этот путь одним из четырех направлений, по которым ведет наступление российская армия, отмечая при этом, что это самое массированное вторжение в Европе со времен Второй мировой войны.
Чернобыль находится всего в 130 километрах к северу от Киева и может быть удобным направлением для наступления на украинскую столицу. По словам сотрудницы Проекта национальной безопасности Трумэна (это связанная с Демократической партией США организация по национальной безопасности, базирующаяся в Вашингтоне) Саманты Тернер, контроль над этой территорией не дает преимуществ, предопределяющих успех военной операции, но предоставляет российским войскам важный коридор, ведущий к Днепру.
При этом, как подчеркивает эксперт по вопросам безопасности, хотя в зоне отчуждения никто не проживает и сама АЭС не функционирует, любые активные военные действия там могут привести к новым радиологическим заражениям.
Как отмечает специалист по радиоактивным отходам, профессор Шеффилдского университета Клэр Коркхилл, Россия - одна из самых опытных стран в том, что касается управления атомными объектами. Клэр последние 6 лет работала в составе международной группы, занимающейся деконтаминацией Чернобыля, и трижды бывала на самой АЭС. Наиболее заметным результатом этого сотрудничества стало сооружение бетонного саркофага весом в 32 тыс. тонн над аварийным реактором стоимостью в полтора миллиарда долларов, средства на строительство которого предоставили более чем 30 стран.
Однако сейчас профессор Коркхилл опасается, что вторжение российских войск в Украину затормозит эту программу. "Вот уже 30 лет прошло с момента аварии, а мы все еще не закончили расчистку, - рассказала она в интервью BBC - На завершение этой программы вполне может понадобиться еще 50 лет. Однако если на этом объекте не будут вестись должные работы и демонтаж не будет продолжен, это может стать очень серьезной проблемой".
Многие называют аварию 1986 года на Чернобыльской АЭС предвестником развала Советского Союза, который произошел через 5 лет после этого. Как считает член Общества Генри Джексона (независимое британское общественное объединение, основанное при Кембриджском университете) Тарас Кузьо, захват Чернобыля российскими войсками в этом случае можно рассматривать как символическую победу президента Путина, который не раз открыто сожалел о распаде СССР.