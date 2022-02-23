Попавший в плен солдат: Нам сказали, что Украина атаковала Ростов. А меня ранили свои видео
Один из попавших в плен российских солдат в Харькове заявил, что в него стреляли свои же сослуживцы.
Молодому раненому бойцу российских ВС оказывают медицинскую помощь в одной из больниц Харькова.
В ходе допроса военнослужащий рассказал, что высокопоставленные офицеры за день до наступления российских войск сообщили солдатам, что Украина атаковала город Ростов.
Также солдат рассказал, что его и еще одного военнослужащего в звании лейтенанта ранили свои же российские солдаты. По его словам, это случилось тогда, когда они помогали вытаскивать из-под обстрелов гражданских лиц. И несмотря на опознавательные знаки и георгиевские ленты на рукавах, по ним открыли огонь свои же однополчане.