Один из попавших в плен российских солдат в Харькове заявил, что в него стреляли свои же сослуживцы.

Молодому раненому бойцу российских ВС оказывают медицинскую помощь в одной из больниц Харькова.

В ходе допроса военнослужащий рассказал, что высокопоставленные офицеры за день до наступления российских войск сообщили солдатам, что Украина атаковала город Ростов.