Коронавирус в Азербайджане: последние данные
В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 210 случаев заражения коронавирусом, 3 851 пациент вылечился, 28 – скончались, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 210 случаев заражения коронавирусом, 3 851 пациент вылечился, 28 – скончались, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
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