Коронавирус в Азербайджане: последние данные

В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 210 случаев заражения коронавирусом, 3 851 пациент вылечился, 28 – скончались, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.